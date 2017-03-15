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Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Турцию за 168 евро!

Rus.Postimees.ee
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Турция. | ФОТО: KENAN GURBUZ/REUTERS

Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов trip.ee, hetked.ee, holidaypirates.com, flynous.com, reisiguru.ee, reisidiilid.ee и secretflying.com.

Туда-обратно из Таллинна на Фарерские острова начиная с 250 евро

Туда-обратно из Таллинна в Бристоль начиная со 117 евро

Туда-обратно из Таллинна в Бирмингем начиная со 114 евро

Туда-обратно из Таллинна на Ибицу начиная со 191 евро

Туда-обратно из Таллинна в Камбоджу начиная с 575 евро

Туда-обратно из Таллинна в Дублин начиная с 66 евро

Туда-обратно из Таллинна и Тарту в Таиланд начиная с 449 евро

Туда-обратно из Таллинна в Турцию начиная со 168 евро

Туда-обратно из Хельсинки на Шри-Ланку начиная с 345 евро

Туда-обратно из Риги на Фуэртевентура начиная со 137 евро

Туда-обратно из Риги в Ла-Рошель начиная со 111 евро

Туда-обратно из Польши во Вьетнам начиная со 114 евро

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