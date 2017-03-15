Названы города мира с самым высоким качеством жизни

Об этом сообщает консалтинговое агентство Mercer, которое ссылается на исследование Quality of Living Index.

Во время исследования эксперты оценивали более 450 городов мира. Главными критериями стали: социальная среда, культура, уровень медицины и образования, безопасность, климат, работа и развлечения, инфраструктура, пишет портал Segodnya.

Отмечается, что всего в рейтинг попал 231 город, среди которых абсолютным лидером стала Вена.

На втором месте оказался Цюрих, за ним следует Окленд. При этом последнее место досталось Багдаду и Ираке.

Топ- 10 городов с самым высоким качеством жизни

1. Вена, Австрия

2. Цюрих, Швейцария

3. Окленд, Новая Зеландия

4. Мюнхен, Германия

5. Ванкувер, Канада

6. Дюссельдорф, Германия

7. Франкфурт, Германия

8. Женева, Швейцария

9. Копенгаген, Дания

10. Базель, Швейцария