В пятницу в Эстонию прибудет военный контингент из Великобритании

Об этом BNS сообщил генштаб Сил обороны, отметив, что прибытие 130 военнослужащих станет первым этапом размещения в Эстонии личного состава и техники группы быстрого реагирования в Тапа.

В течение следующих недель в Эстонию прибудут также военнослужащие и военная техника как из Великобритании, так и Франции. В Тапа прибудут танки, боевые машины пехоты и самоходные гаубицы.

Сейчас в Эстонии находятся более 80 военнослужащих Великобритании, которые в сотрудничестве с эстонскими коллегами ведут подготовку к приему основных сил союзников по НАТО из группы быстрого реагирования.

Прибытие контингента и военной техники НАТО в Эстонию по планам завершится в первой половине апреля.

Личный состав группы будет прибывать в Эстонию самолетами через авиабазу Эмари, а техника - по суше или по морю через порт Палдиски, сообщил в среду портал новостей вещания.

В июне прошлого года в Варшаве лидеры 28 стран НАТО приняли решение о размещении войск союзников в Латвии, Литве, Эстонии и Польше. В Эстонии международный батальон возглавит Великобритания, в его составе будут также части из Франции и Дании.

В составе боевой группы будет около 1200 военнослужащих. Великобритания доставит в Эстонию 800 своих солдат, боевые машины пехоты Warrior, танки Challenger 2 и разведывательные дроны.

Батальон НАТО будет дислоцирован в Тапа, он будет взаимодействовать с Первой пехотной бригадой.