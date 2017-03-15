Герт Йостов: Эстония нуждается в программе развития экономики как минимум на 15 лет вперед

«Главная проблема Эстонии на сегодняшний день заключается в том, что экономика стоит на месте. По итогам прошлого года мы оказались на уровне ниже среднего по Европе. Также у нас слишком часто считают, что рост вообще не нужен – пусть люди спокойно продолжают вести дела в том же темпе, - говорит Герт Йостов. - Но если рост отсутствует, то жизнь людей не может измениться к лучшему. Застой тормозит предпринимательство: новые рабочие места не появляются, инвестиции - тоже, очереди к врачам растут, на дорогах – ямы, а люди становятся все более и более недовольными».

По словам Йостова, у нас много проблем, которые можно решить с помощью экономического роста – например, дефицит бюджета Больничной кассы. «В Эстонии можно наблюдать две негативных тренда: расходы государства постоянно увеличиваются, и бизнес за ними не успевает. В то же время государство в одиночку не способно повлиять на экономический рост: наш успех во многом зависит от внешних факторов – например, от того, как будут идти дела у торговых партнеров в Финляндии, Швеции или Германии», - отметил Йостов. «Однако мы можем для себя признать, что у нас есть проблема. Нынешние государственные меры больше направлены на кратковременное потребление, а не на развитие бизнеса в долгосрочной перспективе».

По оценке Герта Йостова, основной секрет заключается в том, что программа государственного экономического развития должна быть построена на 10-15 лет вперед, а не на 5, как это было до сих пор: «План должен быть настолько долгосрочным, чтобы превышать стандартные экономические циклы. Это помогает упорядочить мысли, поставить цели и создать стабильность. Не только люди из Эстонии заинтересованы в том, чтобы делать здесь бизнес – инвестиции приходят и со стороны. По оценке Банка Эстонии, сокращение инвестиций – это одна из причин, которая препятствует экономическому росту в Эстонии».

«Программа экономического развития могла бы иметь конкретный ответ на вопрос – куда мы придем за следующие 15 лет, какие у нас цели и что мы должны сделать для их достижения. Она также может включать в себя минимум три фундаментальных конкурентных преимущества перед другими государствами – в чем мы можем опередить, например, Финляндию, Латвию или Литву, и как использовать эти преимущества себе на пользу? - сказал Йостов. - Например, в последнем квартале прошлого года к быстрому экономическому росту в 2,7% привел сектор IKT сектор, который составил примерно 0,8% от общего показателя».