Лукашенко призвал сохранить ЕС любой ценой

"Я последнее время категорически высказываюсь за сохранение Европейского Союза, - сказал Лукашенко. - Я - за многополюсный мир, и ЕС - это как раз мощнейший полюс наряду с Китаем, США, ЕС - это мощная опора для планеты. Если она исчезнет, то быть беде".

В этом контексте белорусский лидер признал, что не воспринимает националистические движения в странах ЕС и разговоры о возможном выходе отдельных государств из состава сообщества. "Чего бы ни стоило, Европейский союз надо сохранить", - подчеркнул он, добавив, что эта позиция соответствует и его личным убеждениям, и государственным интересам. "Чем больше опор, тем устойчивее система, поэтому я сторонник ЕС", - подытожил Лукашенко.