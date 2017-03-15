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Лукашенко призвал сохранить ЕС любой ценой

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Rus.Postimees.ee
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Александр Лукашенко. | ФОТО: Mikhail Metzel/Mikhail Metzel/TASS

Минск является сторонником объединенной Европы и предлагает ЕС сотрудничество. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с министром иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерсом, пишет ТАСС.

"Я последнее время категорически высказываюсь за сохранение Европейского Союза, - сказал Лукашенко. - Я - за многополюсный мир, и ЕС - это как раз мощнейший полюс наряду с Китаем, США, ЕС - это мощная опора для планеты. Если она исчезнет, то быть беде".

В этом контексте белорусский лидер признал, что не воспринимает националистические движения в странах ЕС и разговоры о возможном выходе отдельных государств из состава сообщества. "Чего бы ни стоило, Европейский союз надо сохранить", - подчеркнул он, добавив, что эта позиция соответствует и его личным убеждениям, и государственным интересам. "Чем больше опор, тем устойчивее система, поэтому я сторонник ЕС", - подытожил Лукашенко.

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