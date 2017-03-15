Примите участие в костюмированном забеге и помогите нарвским паралимпийцам!

Спортивный клуб MOTUS открывает сезон бега в Нарве благотворительным костюмированным забегом.
В этом году организаторы собирают деньги на приобретение спортивного инвентаря для нарвских паралимпийских фехтовальщиков Дмитрия и Валентина Красиковых, главной целью которых является участие в Паралимпиаде 2020 в Японии.
Если хочешь провести время весело и с пользой для организма и поддержать благотворительность, то приходи 1 апреля в 12.00 на аллею улицы Пушкина.
План мероприятия:
12.00 - регистрация на месте
12.10 - веселая разминка
12.20 - детские забеги на 200 м
12.30 - основной старт на три км без замера времени
Награждение:
- Все дети получат сладкий приз
- Предусмотрены призы за лучшие костюмы
На месте лотерея от спонсоров забега! Бесплатное посещение водных центров Meresuu и Noorus, спортивные подарки от My Fitness, посещение бастионов Виктория.
Надевайте костюмы и приходите!
Плата за участие начиная от 5 евро (вся сумма будет пойдет на покупку спортивного фехтовального инвентаря). Кто желает, может пожертвовать и больше.
Детский забег - бесплатно!
Афиша. Фото: motus.ee