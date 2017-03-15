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Примите участие в костюмированном забеге и помогите нарвским паралимпийцам!

Sports.ee
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Костюмированный забег в Токио. Снимок иллюстративный. | ФОТО: TOSHIFUMI KITAMURA/AFP

Спортивный клуб MOTUS открывает сезон бега в Нарве благотворительным костюмированным забегом.

В этом году организаторы собирают деньги на приобретение спортивного инвентаря для нарвских паралимпийских фехтовальщиков Дмитрия и Валентина Красиковых, главной целью которых является участие в Паралимпиаде 2020 в Японии.

Если хочешь провести время весело и с пользой для организма и поддержать благотворительность, то  приходи 1 апреля в 12.00 на аллею улицы Пушкина.

План мероприятия:

12.00 - регистрация на месте

12.10 - веселая разминка

12.20 - детские забеги на 200 м

12.30 - основной старт на три км без замера времени

Награждение:

- Все дети получат сладкий приз

- Предусмотрены призы за лучшие костюмы

На месте лотерея от спонсоров забега! Бесплатное посещение водных центров Meresuu и Noorus, спортивные подарки от My Fitness, посещение бастионов Виктория.

Надевайте костюмы и приходите!

Плата за участие начиная от 5 евро (вся сумма будет пойдет на покупку спортивного фехтовального инвентаря). Кто желает, может пожертвовать и больше.

Детский забег - бесплатно!

Афиша. Фото: motus.ee

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