Гражданин Белоруссии попался на краже, из Эстонии выслали всю семью

Молодая семья из Белоруссии прибыла в Эстонию 16 января на основании польской визы, сообщает Rus.Err. Однако проверка миграционных служб установила, что молодые люди приехали в Эстонию, чтобы незаконно здесь работать. Поскольку они утратили правовую основу находиться в стране, им сделали предписание добровольно покинуть территорию Эстонии.