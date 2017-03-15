Гражданин Белоруссии попался на краже, из Эстонии выслали всю семью

Гражданин Белоруссии попался на краже, из Эстонии выслали всю семью1
15. март 2017 11:00
Полицейский патруль 14 марта за кражу задержал 25-летнего гражданина Белоруссии. Проверка установила, что в Эстонии он находится незаконно, как и его 23-летняя жена.
Молодая семья из Белоруссии прибыла в Эстонию 16 января на основании польской визы, сообщает Rus.Err. Однако проверка миграционных служб установила, что молодые люди приехали в Эстонию, чтобы незаконно здесь работать. Поскольку они утратили правовую основу находиться в стране, им сделали предписание добровольно покинуть территорию Эстонии.