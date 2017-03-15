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Гражданин Белоруссии попался на краже, из Эстонии выслали всю семью

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Rus.Postimees.ee
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Наручники. Фото иллюстративное | ФОТО: Panther Media/Scanpix

Полицейский патруль 14 марта за кражу задержал 25-летнего гражданина Белоруссии. Проверка установила, что в Эстонии он находится незаконно, как и его 23-летняя жена.

Молодая семья из Белоруссии прибыла в Эстонию 16 января на основании польской визы, сообщает Rus.Err. Однако проверка миграционных служб установила, что молодые люди приехали в Эстонию, чтобы незаконно здесь работать. Поскольку они утратили правовую основу находиться в стране, им сделали предписание добровольно покинуть территорию Эстонии.

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