Российская авиакомпания намерена открыть авиасообщение между Таллинном и Санкт-Петербургом

"РусЛайн" собирается обслуживать новый маршрут канадскими самолетами Bombardier CRJ 100 или CRJ 200, рассчитанными на 50 посадочных мест, сообщили в среду радионовости ERR.

Компания "РусЛайн" была основана в 1999 году, но до настоящего времени никогда не летала в Эстонию, занимаясь преимущественно внутригосударственными перевозками, а летом этого года авиаперевозчик собирается запустить рейсы на линиях Москва-Рига, Москва-Лейпциг, Санкт-Петербург-Берген, Москва-Паланга, Санкт-Петербург-Паланга, а также Санкт-Петербург-Вильнюс, пишет rus.err.ee.

Последней авиакомпанией, обслуживавшей сообщение с Санкт-Петербургом, была Estonian Air, но, по информации ERR, нынешний эстонский национальный авиаперевозчик Nordica также заинтересован в этой линии.

Глава отдела воздушных и морских перевозок Министерства экономики Эстонии Тайво Линнамяги сказал, что Эстония хотела бы как можно скорее достичь соглашения с Россией, чтобы авиасообщение с Санкт-Петербургом открылось уже к началу туристического сезона.