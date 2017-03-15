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Александр Овечкин прервал свою антирекордную серию в НХЛ

Sports.ee
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Александр Овечкин в матче против "Филадельфии". | ФОТО: Nick Wass/AP

Александр Овечкин прервал самую длительную голевую засуху в заокеанской карьере и помог "Вашингтону" со счетом 4:2 победить "Миннесоту" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Российский капитан "столичных" провел на льду более 18 минут и забросил вторую шайбу своей команды, чем помог ей победить впервые за пять игр. Этим результативным броском Александр прервал рекордную 10-матчевую серию без голов.

"Он прирожденный снайпер, и я уверен, что этот гол добавит ему уверенности, - цитирует NHL.com партнера Овечкина шведа Никласа Бэкстрема. - Было видно, что после гола она уже у него появилась: он здорово катался, активно прессинговал защитников. Было весело за этим наблюдать".

Всего в 69 играх нынешнего регулярного чемпионата на счету Овечкина 57 очков (28 шайб + 29 передач) по системе "гол+пас". "Вашингтон" идет на первом месте в Восточной конференции, набрав 97 очков в 69 матчах

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