Специалист по недвижимости: в Таллинне переизбыток предложений и большой разброс цен

По данным Земельного департамента, в Таллинне в феврале было продано 678 квартир, что на 10% меньше, чем в январе, и на 2,7% ниже уровня за тот же период прошлого года. Что стоит за этими цифрами?
Исполнительный директор бюро недвижимости 1Partner Мартин Вахтер считает, что на рынке недвижимости столицы наблюдается переизбыток предложений, который образовался из-за начала продаж множества новых квартир. «Количество покупателей осталось тем же, поэтому сроки продаж увеличились», - сказал он.
«Сейчас есть явный спрос на новые, но недорогие квартиры. С дорогими дело обстоит сложнее. Апрель и май традиционно являются активными месяцами на рынке недвижимости, поэтому сейчас – собственникам, для которых год начался удачно – самое время проанализировать соотношение между спросом и предложением».
В феврале в Таллинне было заключено 1117 сделок купли-продажи недвижимости. Цена квадратного метра квартирной собственности была в среднем 1714 евро, что приблизительно равнялось январской цене, но было на 10% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Самая дорогая квартира продана за 530 000 евро, а самая дешевая – за 1000 евро.
Также в феврале было продано 25 частных домов, что всего на один дом больше, чем в январе. Самый дорогой дом продан по цене 475 000 евро, а самый дешевый - за 4500.
Что касается незастроенных участков земли для жилищного строительства, то их было продано 11, что на семь единиц меньше, чем в январе. Самый дорогой незастроенный участок был продан за 480 000 евро, а самый дешевый – за 120 евро. Интересный разброс!