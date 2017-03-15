Специалист по недвижимости: в Таллинне переизбыток предложений и большой разброс цен

Исполнительный директор бюро недвижимости 1Partner Мартин Вахтер считает, что на рынке недвижимости столицы наблюдается переизбыток предложений, который образовался из-за начала продаж множества новых квартир. «Количество покупателей осталось тем же, поэтому сроки продаж увеличились», - сказал он.

«Сейчас есть явный спрос на новые, но недорогие квартиры. С дорогими дело обстоит сложнее. Апрель и май традиционно являются активными месяцами на рынке недвижимости, поэтому сейчас – собственникам, для которых год начался удачно – самое время проанализировать соотношение между спросом и предложением».

В феврале в Таллинне было заключено 1117 сделок купли-продажи недвижимости. Цена квадратного метра квартирной собственности была в среднем 1714 евро, что приблизительно равнялось январской цене, но было на 10% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Самая дорогая квартира продана за 530 000 евро, а самая дешевая – за 1000 евро.

Также в феврале было продано 25 частных домов, что всего на один дом больше, чем в январе. Самый дорогой дом продан по цене 475 000 евро, а самый дешевый - за 4500.

Что касается незастроенных участков земли для жилищного строительства, то их было продано 11, что на семь единиц меньше, чем в январе. Самый дорогой незастроенный участок был продан за 480 000 евро, а самый дешевый – за 120 евро. Интересный разброс!