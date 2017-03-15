Свидетель: меня поразило, что виновного в ДТП водителя автобуса нельзя наказать

«Видел сегодня утром в Имавере, как автобус вылетел с дороги. Подошел к автобусу, успокоил детей и дал показания полицейскому, - начинает свой рассказ свидетель. - Меня поразило утверждение полицейского, что он не может наказать виновного в ДТП водителя автобуса. Это полнейшая нелепость, тот же полицейский каждое утро десяткам превысивших скорость водителям, которые не нанесли никому ни единой царапины, выписывает штрафы в тысячи евро, а если человек с автобусом полным детьми выезжает со встречной полосы в поле, полиция разводит руками».

Свидетель ДТП говорит, что большим везением стало, что в тот момент на дороге не было машин и автобус ни с кем не столкнулся, а после не перевернулся на крышу: «На месте происшествия водитель автобуса также вел себя странно. Он не успокаивал и не утешал детей. Был равнодушен к ним».

Руководитель Пайдеского отделения полиции Маргус Тоомсалу, комментируя возмущение свидетеля ДТП, уверил, что для выяснения обстоятельств происшествия было начато производство.

Тоомсалу сказал, что, безусловно, речь идет об опасной ситуации, но возможную вину водителя определит производство и, если вина будет доказана, можно будет говорить о наказании: «Не стоит забывать, что в ДТП помимо детей участвовал и сам водитель автобуса, эмоциональные переживания которого могут быть непонятны окружающим. Оценивая ситуацию, следует это учитывать». Тоомсалу добавил, что, разумеется, от водителя, который отвечает за жизнь и здоровье пассажиров, ждут большего и предприятию следует отправить людей на дополнительное обучение.

По словам Тоомсалу, то, за что полицейский может наказать человека, не зависит от желания конкретного полицейского. Полиция исходит из законных основания, которые определяют, как и на основании чего можно применять наказание.

Кроме того, не все ДТП приводят к наказанию: полиция начинает производство, если в ДТП кто-то пострадал или умер, или во время ДТП был нарушен закон. Если доказательства вины не были найдены, речь идет о несчастном случае. Цель производства — найти причины происшествия, поэтому не всегда производство заканчивается наказанием.