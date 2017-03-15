Турция вновь пригрозила разорвать миграционную сделку с ЕС

В преддверии годовщины заключения договора Анкара обвинила ЕС в невыполнении данных обещаний. В понедельник, 13 марта, министр по делам ЕС Турции Омер Челик заявил, что Анкаре «следует пересмотреть» соглашение с ЕС, особенно его ключевую часть, касающуюся беженцев, пытающихся въехать в Европу по суше, передает NEWSru со ссылкой на Anadolu. «Турция на данном этапе не обязана продолжать выполнять соглашение, так как ЕС его не выполняет», - заявил Челик.

О возможности аннулирования соглашения с ЕС заявил также глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу. Он отметил, что граждане Турции ждут обещанной Евросоюзом либерализации визового режима. «Мы понимаем, что Евросоюз пытается тянуть время. Но наше терпение тоже не безгранично. Если ЕС не отменит визы, то мы предпримем шаги, предусмотренные соглашением о реадмиссии», - приводит Anadolu слова турецкого министра.

По его словам, соглашение, подписанное Брюсселем и Анкарой, касалось миграции, реадмиссии и либерализации визового режима. «Анкара с самого начала и полностью выполнила все пункты соглашения. Пусть Европа не вводит нас в заблуждение, и мы предпримем необходимые шаги», - добавил турецкий министр.

Турция и ЕС подписали миграционное соглашение в марте 2016 года. Документ предусматривает, в частности, возвращение всех нелегалов, прибывших в Грецию с турецкой территории, в обмен на законных беженцев из Турции.

Взамен Турции была обещана финансовая помощь в размере 6 млрд евро и возобновление переговоров о вступлении в Евросоюз. Однако до сих пор Анкара получила лишь 677 миллионов евро. Что касается процесса визовой либерализации, то он был заморожен по инициативе ЕС в ответ на массовые аресты и дискуссию о возвращении смертной казни в Турции, последовавшие после неудачного госпереворота в июле 2016 года.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее обвинил Европейский союз в предательстве и пригрозил открыть турецкие границы для мигрантов. Впоследствии власти Турции неоднократно повторяли свои угрозы. Так, в октябре 2016 года Омер Челик угрожал разрывом соглашения по мигрантам, если Турция не получит безвизовый режим с ЕС до конца года.