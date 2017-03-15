Читатель спрашивает, маклер отвечает

«Добрый день, - пишет читательница. - У меня серьезный вопрос. Мы с молодым человеком снимаем квартиру. У нас скоро заканчивается договор. Можем ли мы выехать из квартиры раньше положенного срока, если мы сообщим об этом хозяину за один месяц? Спасибо».

Срочный договор найма заканчивается с истечением срока договора, если предварительно не имел место отказ от договора в исключительном порядке. Но бывает и так, что жизнь вносит свои коррективы. Прочитайте, пожалуйста, внимательно свой договор найма: есть ли там пункт о возможности прекращения договора досрочно и за какое время нужно предупредить другую сторону договора. Обычно такой пункт в договоре присутствует и время, за которое нужно предупредить другую сторону, тоже указывается. Обычно это один месяц, но может быть указан и другой срок. Если срок указан, действуйте строго по договору.

Если же по какой-то причине такого пункта в вашем договоре нет, действуйте на основании Обязательственно-правового закона, который предусматривает возможность прекращения договора найма досрочно: «Каждая из сторон договора может по уважительной причине отказаться как от бессрочного, так и от срочного договора найма. Причина считается уважительной, если при ее наличии от желающей отказаться от договора стороны с учетом всех обстоятельств и взаимных интересов нельзя ожидать, что она продолжит исполнение договора».