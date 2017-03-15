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Норвежские эксперты: туннель Таллинн — Хельсинки можно построить за пять лет

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Rus.Postimees.ee
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ФОТО: PantherMedia / Scanpix

По оценке норвежских экспертов, туннель между Таллинном и Хельсинки можно построить за пять лет, пишет Majandus24 со ссылкой на Helsingin Sanomat.

Большая часть туннеля — свыше 80 метров — проходила бы под Финским заливом. Всего пришлось бы построить три туннеля: два для движения в обе стороны, а также еще один, необходимый для проведения работ по обслуживанию.

Дно под Финским заливом довольно однородно и в основном состоит из гранита и гнейса. У финских специалистом имеется опыт работы с подобными горными породами, которые доходят до самого Таллинна. Правда, на эстонской стороне эти слои располагаются почти на 120 метров глубже, а поверх них — песчаник и синяя глина.

Строительство туннеля займет определенное время: по оценке норвежских специалистов по проведению бурильных работ, на это может уйти до пяти лет.

Предположительная стоимость строительства туннеля составит около 13 миллионов евро.

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