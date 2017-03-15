Соцдемы: вице-мэр Таллинна Арво Сарапуу построил личную мусорную империю

По сути это скрытый налог на мусор, который городская власть назначает по своему усмотрению, а затем распределяет, считают соцдемы.

«Получается, что секрет Полишинеля, о котором говорили и предприниматели из сферы отходов, все-таки оказался правдой. Отвечающий за вывоз мусора вице-мэр Арво Сарапуу построил личную мусорную империю. Это не просто какая-то маленькая сделка, это многомиллионный бизнес и постоянный денежный поток. Центристская партия продемонстрировала в Таллинне новый уровень: не только партийная касса и городской бюджет перемешаны, теперь с ними в одном ряду еще и личный кошелек Арво Сарапуу», - сказал депутат столичного горсобрания Ханно Матто.

«Вывоз мусора в Таллинне является бизнес-проектом вице-мэра Арво Сарапуу, цель которого не привести в порядок эту сферу, а направить денежный поток в нужное русло», - отметил Матто.

«Теперь остается спросить, сколько из прибыли фирмы BWM, в которой тайно участвует Сарапуу, было запланировано для Центристской партии, а сколько лично для вице-мэра? Маловероятно, что правление партии ничего не знало о таком большом проекте Сарапуу», - заключил он.

Арво Сарапуу категорически отрицает участие в фирме по обработке отходов BWM.

В сегодняшней газете Eesti Ekspress было написано, вице-мэр Таллинна Арво Сарапуу (Центристская партия), который отвечает в мэрии за организацию вывоза мусора в Таллинне, благодаря зятю (представляет коммерческую группу ATKO) и другим лицам из других фирм ведет тайный мусорный бизнес.

В ответ на эту статью вице-мэр Таллинна Аров Сарапуу заявил, что все утверждения о каком-либо открытом или тайном его участии в фирме по обработке отходов BWM – либо ложь, либо заблуждение авторов.

«Могу также заверить, - сказал он, - что я не участвую в повседневной деятельности фирмы ATKO Grupp, а потому не могу знать и все технические детали. Услугами ATKO Grupp пользуются многие фирмы, как арендующие площади на ее территории, так и те, которым нужны более специфические услуги, вроде ремонта или мытья крупногабаритных машин. Могу также заверить, что все конкурсы на поставки Таллиннским коммунальным департаментом проведены корректно, прошли через суды, и их победители объявлены на основании этого. Публикация создает впечатление, будто вся моя деятельность в транспортном бизнесе до сих пор основывалась только на связях в коридорах власти. Могу заметить, что конкурсы на внутриуездные автобусные линии проводятся уездными управами, в которых многие годы не было представителей Центристской партии. И от введения бесплатного проезда на этих линиях предприятия ATKO Grupp не выиграют ровным счетом ничего, потому что деньги за билеты исчезли бы, но эту разницу компенсировало бы государство».

«Особо хочу отметить, что добрая традиция предусматривает, что и „обвиняемому“ предоставляется слово для разъяснения своих позиций, однако в данном случае все ограничилось лишь одним вопросом», - заключил он.