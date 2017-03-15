Смотрим фото и удивляемся: очень оригинальная съемная квартира

Портал Kodu обнаружил, что в Сан-Франциско предлагается снять квартиру площадью 25 квадратных метров по цене... 2000 доларов в месяц. Однако самое удивительное в этом предложении даже не цена, а то, каким образом в этой квартире предлагается мыться и, пардон, ходить в туалет!

Фото: NextDoor

Абсолютно прозрачная душевая кабина и унитаз на кухне? Видимо, наймодатель считает, что человек будет жить один и для него неважно, что готовить еду, мыться, пользоваться унитазом и спать ему придется в одном и том же помещении.

Посмотришь на такие квартирки, и наши двенадцатиметровые комнатки в общежитиях с отдельными санузлами, снабженными нормальной дверью, покажутся верхом удобства и комфорта. Да и арендовать их гораздо дешевле.