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Фото: вице-президент Twitter заговорила на эстонском языке?

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Twitter

Можно не сомневаться, что руководитель одной из популярных в мире соцсетей Twitter, теперь знает, где находится Эстония и даже немного говорит на эстонском языке.

Вице-президент Twitter Дель Харви ответила на пост министра внутренних дел Эстонии Андреса Анвельта на эстонском — она написала «Aitäh», сообщает Postimees.

Харви ответила на сообщение Анвельта об их совместной встрече в США по поводу сотрудничества интернета и соцсетей с предприятиями в борьбе с экстремизмом.

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