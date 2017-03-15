Фото: вице-президент Twitter заговорила на эстонском языке?
15. март 2017 12:24
Можно не сомневаться, что руководитель одной из популярных в мире соцсетей Twitter, теперь знает, где находится Эстония и даже немного говорит на эстонском языке.
Вице-президент Twitter Дель Харви ответила на пост министра внутренних дел Эстонии Андреса Анвельта на эстонском — она написала «Aitäh», сообщает Postimees.
Харви ответила на сообщение Анвельта об их совместной встрече в США по поводу сотрудничества интернета и соцсетей с предприятиями в борьбе с экстремизмом.
@andresanvelt Aitäh!— Del Harvey (@delbius) March 11, 2017