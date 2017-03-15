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Фото и видео: американские танки открыли огонь на центральном полигоне

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Rus.Postimees.ee
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Первая пехотная бригада провела военные учения на центральном полигоне Сил обороны. В учениях также приняли участие американские танки Abrams и боевые машины пехоты США Bradley. Отрабатывалась стрельба из противотанкового оружия.

Учения длились три дня. В них приняли участие служащие противотанковой роты первой пехотной бригады и 68-го бронеполка США. Всего в маневрах участвовали свыше двухсот военнослужащих из Эстонии и США.

"Эти учения - уникальный и очень полезный опыт для противотанковой роты", - отметил старший майор Ханнес Меймре.

По его словам, учения помогли служащим противотанковой роты первой пехотной бригады лучше учитывать возможности тяжелого вооружения союзников, поскольку в маневрах их поддерживали американские танки Abrams и боевые машины пехоты США Bradley.

Военнослужащие отрабатывали уничтожение бронетехники с помощью противотанковых ракет Milan и противотанкового ракетного комплекса Javelin.

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