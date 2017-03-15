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Залежавшиеся на полке книги теперь можно обменять на новые

Rus.Postimees.ee
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Книги. Иллюстративное фото. | ФОТО: Peeter Langovits

В Эстонии открыли портал, на котором можно обменять залежавшиеся на полке книги на другие интересные произведения.

Портал Raamatuvahetus не продает книги, а помогает организовать их обмен, пишет Rus.Err со ссылкой на Menu.

По словам создателя платформы Лео Арива, на сегодняшний день на портале свыше 21 000 книг, а новых владельцев уже нашли свыше 18 000 книг. Чаще всего менялись книгой "50 оттенков серого", а именно — 50 раз, отметил он.

В разделе литературы на иностранном языке — преимущественно произведения на английском языке и лишь несколько книг на русском, но не исключено, что в дальнейшем портал станет популярным и среди русскоязычного населения.

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