Все, что нужно знать о помощи по алиментам

С 1 января 2017 года вступил в силу Закон о семейных компенсациях, которым была введена регуляция помощи по алиментам для тех детей, чей родитель или родители не выполняют свою обязанность по содержанию ребенка. В журнале «Märka last!» («Заметь ребенка») Эстонского союза защиты детей присяжный адвокат Сени Пело подробно разъясняет, что это означает.
О назначении помощи по алиментам можно ходатайствовать как в случае начала судебного производства, когда алименты еще не назначены, так и в ходе ведения исполнительного производства, когда алименты через суд уже признаны и решение передано судебному исполнителю для взыскания. Проще всего подать ходатайство о помощи по алиментам через государственный портал www.eesti.ee или отправив дигитально подписанный документ по адресу info@sotsiaalkindlustussmet.ee.
Кто имеет право на получение помощи по алиментам?
Помощь по алиментам в праве получать как несовершеннолетний ребенок, так и совершеннолетний, который получает основное, среднее или высшее образование или учится в профессиональном училище, но не дольше, чем до достижения 21 года. За несовершеннолетнего ребенка заявление или иск подает его законный представитель. Совершеннолетний ребенок подает заявление сам. У ребенка нет права на получение помощи по алиментам, если вместо родителя обязанность по его содержанию согласно 106 статье Закона о семье выполняет другое лицо.
Как ходатайствовать о помощи по алиментам?
В случае если родитель не выполняет свою обязанность по содержанию ребенка, можно обратиться в суд с требованием о назначении алиментов. При обращении по взысканию алиментов в суд истцом указывается ребенок, а судебный процесс можно начать двумя способами: быстрым производством по платежному указанию или путем подачи иска в суд. Платить государственную пошлину при истребовании алиментов не нужно, но госпошлину в размере 50 евро нужно заплатить для обеспечения иска при подаче ходатайства в суд.
Заявление об ускоренном производстве можно подать в электронном виде в среде E-toimik. В этом случае максимальные ежемесячные алименты, которые можно требовать, составляют 1,5 ставки алиментов, указанных в части первой 101 статьи Закона о семье. Поскольку в 2017 году алименты на одного ребенка не могут быть меньше, чем половина минимальной ежемесячной зарплаты, то есть 235 евро (470/2), то максимальная ставка при таком производстве в 2017 году составляет 352,50 евро. Выплату алиментов задним числом при быстром производстве требовать нельзя, но можно потребовать, подав исковое заявление в суд.
Исковое заявление о взыскание алиментов нужно подать в уездный суд. В случае, если востребуется максимальная фиксированная сумма алиментов на одного ребенка, то подавать документы, доказывающие расходы на ребенка, в суд не нужно, достаточно просто заявить о требовании. Если же востребуется сумма, превышающая эту ставку, то документы о расходах нужно предоставить.
Истцом при подаче такого иска выступает ребенок или дети, а ответчиком – родитель, который не выполняет свою обязанность по содержанию детей. В случае если требование об алиментах хотят подать несколько детей, они могут быть указаны истцами в одном иске, а ответчиком указывается родитель или оба родителя, которые не выполняют своей обязанности по содержанию детей. В исковом заявлении можно требовать выплаты алиментов и задним числом – за один год до подачи искового заявления в суд.
И хотя при обращении в суд можно ходатайствовать о предоставлении государственной правовой помощи, судебная практика показывает, что в любом случае при подаче иска с требованием ниже оговоренной законом ставки государственную правовую помощь не назначают. В качестве объяснения приводится простота такого требования, а также считается, что у суда есть обязанность выяснить и возможность самостоятельно собрать доказательства.
Помощь по алиментам во время судебного процесса
В случае если в суд уже обратились, можно ходатайствовать о назначении помощи по алиментам, как во время ведения судебного производства, так и во время исполнительного процесса. Разница зависит оттого, на каком этапе находится востребование алиментов.
Во время судебного производства для получения помощи по алиментам можно после обращения в суд подать ходатайство в Департамент социального страхования. Это нужно сделать в течение 45 дней с момента вынесения постановления о предложении выплат или вынесения постановления об обеспечении иска. Вместе с ходатайством нужно предоставить постановление о предложении выплат, которое выносится при быстром производстве, или постановление об обеспечении иска, которое выносит суд при востребовании алиментов на основании искового заявления.
Одной только подачи иска в суд тут недостаточно: для того, чтобы при подаче иска в суд можно было ходатайствовать о назначении помощи по алиментам, нужно подать и ходатайство об обеспечении иска на время ведения производства, что обяжет родителя платить низшую ставку алиментов. Ходатайство об обеспечении иска обязательно заполняется и судебным исполнителем, так что в случае, если родитель, согласно постановлению об обеспечении иска, не начнет выплачивать алименты, данное постановление можно передать судебному исполнителю для начала производства о востребовании долга.
Помощь по алиментам во время судебного производства выплачивается в течение 150 дней по 100 евро за календарный месяц с момента вынесения постановлений о предложении выплат или об обеспечении иска. Выплата помощи по алиментам прекращается, если: постановление об обеспечении иска аннулируется; судебное производство о востребовании алиментов прекращено; выясняется, что оснований для выплаты помощи по алиментам не было или более не нужно; должник выполняет свою обязанность по содержанию ребенка и платит алименты в размере, который предусматривает постановление суда; должник или ребенок умер.
Первая выплата помощи по алиментам во время ведения судебного производства поступает в следующем месяце со дня подачи ходатайства и производится за весь прошедший период. Последующие выплаты производятся каждый месяц в соответствующем размере.
Помощь по алиментам во время исполнительного производства
Помощь по алиментам во время ведения исполнительного производства составляет до 100 евро за календарный месяц на одного ребенка, если: обязанный платить алименты родитель (родители) этого не делает, хотя суд своим решением их взыскал; с момента начала производства по взысканию долгов по алиментам прошло четыре месяца, и после этого возникла задолженность. Если в следующем месяце после четырехмесячного периода ожидания алименты не поступят, то Департамент социального страхования начнет выплачивать помощь по алиментам. Выплаты производятся задним числом каждое 10 число месяца.
В случае если родитель во время исполнительного производства платит алименты, то сумма, которую переводит родитель, вычитается из суммы помощи по алиментам. Таким образом, помощь по алиментам не выплачивается совсем, если родитель платит в качестве алиментов 100 и больше евро. В случае если сумма назначенных алиментов больше, чем 100 евро в месяц на одного ребенка, но оставшуюся сумму помощь по алиментам не покрывает, также нельзя получить максимальную сумму помощи в размере 100 евро в месяц, если назначенная сумма алиментов меньше. В случае если назначенная сумма алиментов меньше, чем 100 евро в месяц, такая помощь будет составлять именно столько, сколько назначил суд.
Для получения помощи по алиментам во время ведения исполнительного производства нужно подать соответствующее ходатайство судебному исполнителю. Данное ходатайство можно подать вместе с заявлением о начале исполнительного производства, а в случае, если исполнительное производство было начато раньше, то в любое время после начала исполнительного производства. В этом случае исполнитель сам каждый месяц подает данные о выплате помощи по алиментам в Департамент социального страхования.
В случае, если оба родителя не платят алименты ребенку, можно ходатайствовать о выплате помощи по алиментам на время ведения исполнительного производства от обоих родителей, и в этом случае исполнительное производство нужно начинать против обоих родителей. Так можно получать помощь по алиментам в размере до 200 евро на одного ребенка.
Выплата помощи по алиментам и обязанность содержать своего ребенка
Выплата помощи по алиментам не освобождает родителя от его обязанностей, поэтому государство само потребует с родителя, который не платил алименты на ребенка, сумму, выплаченную в качестве помощи. Таким образом, если во время судебного производства у ребенка было право требовать от должника свое содержание, то сумма, которую государство выплачивало в виде помощи, вносится в судебное решение в указанном объеме, который не превышает сумму, выплаченную ребенку государством в качестве помощи по алиментам.
Исходящее из судебного решения требование об алиментах для получателя помощи во время ведения исполнительного производства переходит к государству в размере помощи, выплаченной государством во время ведения исполнительного производства. Задолженность, которая превышает помощь по алиментам на время ведения судебного и исполнительного производств, сохраняется за родителем, и его можно востребовать через судебного исполнителя.
Помощь по алиментам и обязанность содержания своего ребенка для родителя, проживающего за рубежом
В случае, если проводить исполнительное производство против родителя, который нарушает свою обязанность по содержанию ребенка, в Эстонии невозможно, поскольку у него нет ни имущества, ни места жительства в Эстонии, можно подать ходатайство для выплаты помощи по алиментам на время исполнительного производства. В этом случае судебное решение, которым алименты были взысканы, нужно представить для исполнения государству, в котором должник проживает, или где у него имеется имущество.
В случае, если имущество и место жительства находятся в стране-члене Европейского союза или в стране, присоединившейся к конвенции, позволяющей ходатайствовать через центральное учреждение Эстонии о взыскании алиментов для исполнения судебного решения, нужно обратиться в Министерство юстиции. Через министерство начинается исполнительное производство в иностранном государстве, и министерству же можно подать ходатайство для получения помощи по алиментам на время ведения исполнительного производства.
В случае начала производства в иностранном государстве можно выдать доверенность судебному исполнителю на востребование алиментов с должника за рубежом: таким образом, получателем алиментов можно назначить доверенного судебного исполнителя и в качестве номера банковского счета указать служебный счет исполнителя. Исполнительное производство одновременно можно проводить против должника как в Эстонии, так и в иностранном государстве.
Выплата помощи по алиментам во время проведения исполнительного производства начинается по прошествии четырех месяцев после подачи подтверждения о получении судебного решения лицом, компетентным вести принудительное исполнение за рубежом. Если судебное решение было подано для исполнения через Министерство юстиции, то помощь начинает выплачиваться через четыре месяца с момента получения сообщения от соответствующего учреждения за границей о том, что судебное решение передано в исполнение.
Статья вышла в рамках проекта «Хороший совет семье с детьми».