Все, что нужно знать о помощи по алиментам

О назначении помощи по алиментам можно ходатайствовать как в случае начала судебного производства, когда алименты еще не назначены, так и в ходе ведения исполнительного производства, когда алименты через суд уже признаны и решение передано судебному исполнителю для взыскания. Проще всего подать ходатайство о помощи по алиментам через государственный портал www.eesti.ee или отправив дигитально подписанный документ по адресу info@sotsiaalkindlustussmet.ee.

Кто имеет право на получение помощи по алиментам?

Помощь по алиментам в праве получать как несовершеннолетний ребенок, так и совершеннолетний, который получает основное, среднее или высшее образование или учится в профессиональном училище, но не дольше, чем до достижения 21 года. За несовершеннолетнего ребенка заявление или иск подает его законный представитель. Совершеннолетний ребенок подает заявление сам. У ребенка нет права на получение помощи по алиментам, если вместо родителя обязанность по его содержанию согласно 106 статье Закона о семье выполняет другое лицо.

Как ходатайствовать о помощи по алиментам?

В случае если родитель не выполняет свою обязанность по содержанию ребенка, можно обратиться в суд с требованием о назначении алиментов. При обращении по взысканию алиментов в суд истцом указывается ребенок, а судебный процесс можно начать двумя способами: быстрым производством по платежному указанию или путем подачи иска в суд. Платить государственную пошлину при истребовании алиментов не нужно, но госпошлину в размере 50 евро нужно заплатить для обеспечения иска при подаче ходатайства в суд.

Заявление об ускоренном производстве можно подать в электронном виде в среде E-toimik. В этом случае максимальные ежемесячные алименты, которые можно требовать, составляют 1,5 ставки алиментов, указанных в части первой 101 статьи Закона о семье. Поскольку в 2017 году алименты на одного ребенка не могут быть меньше, чем половина минимальной ежемесячной зарплаты, то есть 235 евро (470/2), то максимальная ставка при таком производстве в 2017 году составляет 352,50 евро. Выплату алиментов задним числом при быстром производстве требовать нельзя, но можно потребовать, подав исковое заявление в суд.

Исковое заявление о взыскание алиментов нужно подать в уездный суд. В случае, если востребуется максимальная фиксированная сумма алиментов на одного ребенка, то подавать документы, доказывающие расходы на ребенка, в суд не нужно, достаточно просто заявить о требовании. Если же востребуется сумма, превышающая эту ставку, то документы о расходах нужно предоставить.

Истцом при подаче такого иска выступает ребенок или дети, а ответчиком – родитель, который не выполняет свою обязанность по содержанию детей. В случае если требование об алиментах хотят подать несколько детей, они могут быть указаны истцами в одном иске, а ответчиком указывается родитель или оба родителя, которые не выполняют своей обязанности по содержанию детей. В исковом заявлении можно требовать выплаты алиментов и задним числом – за один год до подачи искового заявления в суд.