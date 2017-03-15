Этот дом выглядит скромным только с улицы. Знали бы вы, каков он со двора! Много фото.
15. март 2017 13:07
Как о книге нельзя судить по обложке, так и о доме часто нельзя составить мнение, видя только его фасад, пишет Kodu.
Этот дом находится в Голландии и с улицы кажется обычным параллелепипедом. А вот со двора открывается совершенно другая картина: застекленная веранда красиво изгибается вокруг посаженного в центре двора дерева.
Фото: www.contemporist.com
Эти стеклянные стены привносят в интерьер много света, а так как они выходят во двор, то частная жизнь владельцев дома надежно защищена от посторонних глаз.
Фото: www.contemporist.com
Фото: www.contemporist.com
Еще больше фотографий можно увидеть ЗДЕСЬ!