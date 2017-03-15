Этот дом выглядит скромным только с улицы. Знали бы вы, каков он со двора! Много фото.

Этот дом находится в Голландии и с улицы кажется обычным параллелепипедом. А вот со двора открывается совершенно другая картина: застекленная веранда красиво изгибается вокруг посаженного в центре двора дерева.

Фото: www.contemporist.com

Эти стеклянные стены привносят в интерьер много света, а так как они выходят во двор, то частная жизнь владельцев дома надежно защищена от посторонних глаз.

Фото: www.contemporist.com

Фото: www.contemporist.com

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