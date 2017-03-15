Покупку пневматического оружия в Европе лицензируют

Введение подобных мер в Европе объясняют ростом террористической угрозы, и тем, что переделанная пневматика при необходимости может стрелять и боевыми патронами. Именно такое «модернизированное» оружие было применено в 2015 году во время нападения на редакцию французского журнала Charlie Hebdo.

Усиление мер контроля было одобрено Еврокомиссией, а в минувший вторник – и Европарламентом. Европейское законодательство в этой сфере не обновлялось с 2008 года. В настоящее время частные лица могут законно приобретать и владеть оружием или перевозить его в другую страну ЕС. Однако в этом году такой «вольнице» придет конец: в Евросоюзе хотят пересмотреть существующие законы, чтобы улучшить обмен информацией, усилить контроль за перемещением огнестрельных средств и согласовать допустимые стандарты маркировки видов оружия, допустимых для частного ношения.

Больше всего изменений будет связано с пневматическим оружием: в настоящее время оно может быть продано без разрешения в некоторых странах ЕС. Однако в Евросоюзе хотят, чтобы граждане ЕС получали лицензию и на пневматику – так же, как это происходит в случае покупки боевого оружия, пишет fontanka.fi.

Кроме того, в ЕС создадут единую базу «списанного» оружия. Под давлением Европарламента ЕК обязалась к концу мая 2017 года в сотрудничестве с национальными экспертами разработать единые стандарты утилизации подобных боевых единиц, чтобы после списания они гарантированно были «необратимо неработоспособными».