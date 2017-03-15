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Фото: водка «Осиновский» поступила в производство

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Marianne Loorents/Virumaa Teataja

Сегодня на производственные линии винодельческого завода Koch OÜ вышли первые бутылки водки «Осиновский».

Член правления Koch OÜ Ивар Гроссев сказал, что невозможно было предположить, какой большой будет интерес торговых сетей к продукции уже до того, как они приступят к ее производству, сообщает Virumaa Teataja.

«Обычно происходит так, что мы сами свой товар предлагаем магазинам. Сейчас все наоборот, товар еще не готов, но уже им интересуются», - говорит Гроссев, добавляя, что водку «Осиновский» хотят купить даже те магазины, которые обычно ею не торгуют. Например, торгующий домашним пивом магазин.

Эксклюзивная водка в упаковке с особым дизайном предназначена в первую очередь в качестве подарка, а не массового потребления.

Гроссев сказал, что не согласен с позицией алкогольной политики, что вместе с ограничениями по продажам надо ограничивать и производство. Позиция предприятия — пить надо меньше, но качественный продукт.

Гроссев добавил, что надо прежде всего бороться с привычками потребителей. Он приводит пример, что в 10 часов утра во Франции в кафе к круассану предлагается бокал вина. Но вино употребляется в маленьком количестве, а не пока человек будет пьян.

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