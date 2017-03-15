Фото: водка «Осиновский» поступила в производство

Член правления Koch OÜ Ивар Гроссев сказал, что невозможно было предположить, какой большой будет интерес торговых сетей к продукции уже до того, как они приступят к ее производству, сообщает Virumaa Teataja.

«Обычно происходит так, что мы сами свой товар предлагаем магазинам. Сейчас все наоборот, товар еще не готов, но уже им интересуются», - говорит Гроссев, добавляя, что водку «Осиновский» хотят купить даже те магазины, которые обычно ею не торгуют. Например, торгующий домашним пивом магазин.

Эксклюзивная водка в упаковке с особым дизайном предназначена в первую очередь в качестве подарка, а не массового потребления.

Гроссев сказал, что не согласен с позицией алкогольной политики, что вместе с ограничениями по продажам надо ограничивать и производство. Позиция предприятия — пить надо меньше, но качественный продукт.

Гроссев добавил, что надо прежде всего бороться с привычками потребителей. Он приводит пример, что в 10 часов утра во Франции в кафе к круассану предлагается бокал вина. Но вино употребляется в маленьком количестве, а не пока человек будет пьян.