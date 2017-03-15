Прогулка с собакой едва не окончилась трагически: «На меня напали двое мужчин с перцовым газом и крысиным ядом»

В понедельник вечером в группе "Замечено в Вильянди" ("Märgatud Viljandis") в Facebook появилось сообщение о том, что двое мужчин посреди бела дня напали на гулявшую с собакой девушку. На глазах у хозяйки псу брызнули в морду перцовым газом и попытались скормить крысиный яд, пишет Sakala.
В понедельник днем 17-летняя жительница Вильянди Катарийна Ноормяги гуляла вместе со своим восьмимесячным амстаффом Цезарем в районе Мяннимяэ. Когда они направились домой по улице Хийе, им преградили дорогу двое мужчин. На вид им было около 50-ти лет, у обоих были явные признаки алкогольного опьянения.
Угрожали перерезать собаке глотку
"Когда мы были в паре метров от них, один из мужчин, на шее которого висел бинокль, закричал: "Смотри, питбуль идет! Я тебе глотку перережу!" - вспоминает Ноормяги. - Я испугалась и попросила их прекратить угрозы. Но как только мы поравнялись, мужчина с биноклем начал бить собаку по морде".
Несмотря на то, что амстафф похож на питбуля внешне, у собак этой породы совсем другой характер. Молодой и дружелюбный пес воспринял действия нападавшего как игру и не проявил никакой агрессии.
"Создавалось впечатление, что мужчина это делал специально, чтобы спровоцировать собаку, чтобы та на него напала, - говорит Ноормяги. - Когда из этого ничего не вышло, он снова начал угрожать и пообещал порвать собаке пасть".
Сама девушка подняла крик, надеясь привлечь внимание прохожих, но ни проезжавший мимо велосипедист, ни компания, находившаяся в паре сотен метров от них, на крики никак не отреагировали.
"Я заметила, что второй мужчина, который стоял рядом с нападающим, опустил руку в карман. Я боялась, что он достанет оттуда нож, но тут увидела, что он сыплет на асфальт из кармана крысиный яд, - рассказала Ноормяги. - Собака от моих криков занервничала, стала рваться с поводка. После этого мужчина с биноклем достал из кармана перцовый баллончик и попытался распылить его мне в лицо, но промахнулся. Тогда он направил баллончик на собаку и брызнул псу газом в морду".
Девушка ударила нападавшего по руке и по лицу, пытаясь выбить у него баллончик. Это ей не удалось, но нападавшие немного испугались такого отпора. Ноормяги крикнула, что позвонит в полицию. Мужчины лишь рассмеялись, но после этого все же поспешили ретироваться.
Ноормяги промыла морду скулящего пса водой из ближайшей лужи, чтобы облегчить его страдания, и позвонила по номеру экстренной помощи. Она сообщила свое местонахождение, описала внешность мужчин и указала направление их движения.
Мужчин ищут десятки владельцев животных
"В кризисном центре пообещали выслать патруль и порекомендовали мне как можно быстрее идти домой. Я позвонила знакомому ветеринару, который сказал, что делать с собакой. У пса слезились глаза, он сильно чихал", - рассказала Ноормяги.
Сама девушка не пострадала. Теперь собака полностью поправилась.
Ноормяги опубликовала предостережение, которое стремительно распространилось в социальных сетях. "После этого со мной связалась девушка, которая также стала жертвой этих мужчин. Парочка грязно оскорбляла ее и делала ей непристойные предложения", - рассказала Ноормяги.
По ее словам, она часто гуляет по Мяннимяэ и убеждена, что цель мужчин - именно собаки. "В этом районе все владельцы собак друг друга знают, большинство собак хорошо воспитаны, и я не помню, чтобы у нас раньше было такое", - добавила девушка.
По ее словам, тем же вечером выяснилось, что розовые хлопья, которые рассыпал один из мужчин, действительно были крысиным ядом. Это выяснили владельцы собак, которые вечером по собственной инициативе вышли патрулировать этот район. Предположительно, следы крысиного яды были обнаружены и за Männimäe Selver. Сейчас, по словам Ноормяги, мобилизованы уже несколько десятков горожан, которые патрулируют окрестности в поисках новых следов крысиного яда и чтобы найти нападавших.
О произошедшем она сообщила в полицию.
Полиция просит помощи в поисках нападавших
Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Рагне Кейск подтвердил Sakala, что в связи с этим случаем действительно поступило сообщение в полицию. Сейчас правоохранительные органы занимаются выяснением обстоятельств произошедшего. "Мы досконально проверим поступившую информацию, чтобы выяснить в том числе, по какой причине мог возникнуть этот инцидент", - сказал Кейск.
Полиция просит всех, у кого есть информация о произошедшем, кто знает о подобных случаях или может помочь в опознании личностей нападавших, сообщить об этом по номеру 112.
Полиция напоминает, что информацию о возможных нарушениях порядка необходимо сообщать полиции. "Предостережения в социальных сетях необходимо оперативно сообщать и правоохранительным органам, чтобы в случае реальной опасности можно было ее эффективно предотвратить или устранить", - подчеркнул Кейск.