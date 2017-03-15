Прогулка с собакой едва не окончилась трагически: «На меня напали двое мужчин с перцовым газом и крысиным ядом»

В понедельник днем 17-летняя жительница Вильянди Катарийна Ноормяги гуляла вместе со своим восьмимесячным амстаффом Цезарем в районе Мяннимяэ. Когда они направились домой по улице Хийе, им преградили дорогу двое мужчин. На вид им было около 50-ти лет, у обоих были явные признаки алкогольного опьянения.

Угрожали перерезать собаке глотку

"Когда мы были в паре метров от них, один из мужчин, на шее которого висел бинокль, закричал: "Смотри, питбуль идет! Я тебе глотку перережу!" - вспоминает Ноормяги. - Я испугалась и попросила их прекратить угрозы. Но как только мы поравнялись, мужчина с биноклем начал бить собаку по морде".

Несмотря на то, что амстафф похож на питбуля внешне, у собак этой породы совсем другой характер. Молодой и дружелюбный пес воспринял действия нападавшего как игру и не проявил никакой агрессии.

"Создавалось впечатление, что мужчина это делал специально, чтобы спровоцировать собаку, чтобы та на него напала, - говорит Ноормяги. - Когда из этого ничего не вышло, он снова начал угрожать и пообещал порвать собаке пасть".

Сама девушка подняла крик, надеясь привлечь внимание прохожих, но ни проезжавший мимо велосипедист, ни компания, находившаяся в паре сотен метров от них, на крики никак не отреагировали.

"Я заметила, что второй мужчина, который стоял рядом с нападающим, опустил руку в карман. Я боялась, что он достанет оттуда нож, но тут увидела, что он сыплет на асфальт из кармана крысиный яд, - рассказала Ноормяги. - Собака от моих криков занервничала, стала рваться с поводка. После этого мужчина с биноклем достал из кармана перцовый баллончик и попытался распылить его мне в лицо, но промахнулся. Тогда он направил баллончик на собаку и брызнул псу газом в морду".

Девушка ударила нападавшего по руке и по лицу, пытаясь выбить у него баллончик. Это ей не удалось, но нападавшие немного испугались такого отпора. Ноормяги крикнула, что позвонит в полицию. Мужчины лишь рассмеялись, но после этого все же поспешили ретироваться.

Ноормяги промыла морду скулящего пса водой из ближайшей лужи, чтобы облегчить его страдания, и позвонила по номеру экстренной помощи. Она сообщила свое местонахождение, описала внешность мужчин и указала направление их движения.

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"В кризисном центре пообещали выслать патруль и порекомендовали мне как можно быстрее идти домой. Я позвонила знакомому ветеринару, который сказал, что делать с собакой. У пса слезились глаза, он сильно чихал", - рассказала Ноормяги.

Сама девушка не пострадала. Теперь собака полностью поправилась.

Ноормяги опубликовала предостережение, которое стремительно распространилось в социальных сетях. "После этого со мной связалась девушка, которая также стала жертвой этих мужчин. Парочка грязно оскорбляла ее и делала ей непристойные предложения", - рассказала Ноормяги.