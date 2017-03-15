Прибыль Nortal в 2016 году значительно выросла: сотрудники получили премии

По словам исполнительного директора и учредителя Nortal Прийта Аламяэ, 2016 год был для предприятия успешным, поскольку удалось выйти на два новых крупных рынка. В октябре предприятие объединилось с работающим в Северной Европе предприятием автоматизации маркетинга Element, что открыло выход на рынок Швеции.

В декабре Nortal расширил сферу своей деятельности на Объединенные арабские эмираты, где открыл свое представительство в Дубае.

«Прошлый год для Nortal был одним из самых успешных, поэтому мы решили выплатить своим работникам премии в максимальном размере, а нашим акционерам — дивиденды из не распределенной прибыли в размере 800 000 евро. Коммерческие перспективы Nortal очень позитивные, прибыльность сильная и мы гордимся тем, что мы — фирма, которая полностью принадлежит своим работникам», - добавил Аламяэ.

Nortal — международная компания бизнес-консалтинга и разработки программного обеспечения, в число клиентов которой входят правительства и предприятия по всему миру. Nortal проводит проекты в двадцати странах, в концерне работает более 500 человек в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке.