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Собственник здания добивается банкротства таллиннского кинотеатра «Сыпрус»

BNS
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ФОТО: Arno Saar / Õhtuleht

На проходящем в среду заседании Харьюского уездного суда владеющая зданием, в котором размещен таллиннский кинотеатр «Сыпрус», фирма Amplius Invest OÜ добивается банкротства кинотеатра.

«Очень подробно комментировать эту тему я не могу, поскольку речь идет о бизнес-информации. Однажды они уже пытались объявить нас банкротами, но не получилось, сегодня начался следующий круг», - пояснил BNS член правления OÜ Kino Sõprus Реймо Метс. Член правления Amplius Invest OÜ Кристель Меос отказалась говорить что-либо прежде, чем проконсультируется с юристами.

Фирма Amplius Invest OÜ принадлежит Prospicio Invest OÜ, собственниками которой являются, по данным Коммерческого регистра, Денис Чикин, Павел Соломатин и Татьяна Бирюкова. Основной сферой деятельности фирмы является сдача в аренду объектов недвижимости.

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