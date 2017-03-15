Собственник здания добивается банкротства таллиннского кинотеатра «Сыпрус»

«Очень подробно комментировать эту тему я не могу, поскольку речь идет о бизнес-информации. Однажды они уже пытались объявить нас банкротами, но не получилось, сегодня начался следующий круг», - пояснил BNS член правления OÜ Kino Sõprus Реймо Метс. Член правления Amplius Invest OÜ Кристель Меос отказалась говорить что-либо прежде, чем проконсультируется с юристами.

Фирма Amplius Invest OÜ принадлежит Prospicio Invest OÜ, собственниками которой являются, по данным Коммерческого регистра, Денис Чикин, Павел Соломатин и Татьяна Бирюкова. Основной сферой деятельности фирмы является сдача в аренду объектов недвижимости.