Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомПотребительЗдоровьеТехникаВаш домBидеоTMW
искать:
Более точный поиск

Ryanair объявил о начале полетов с Украины

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
ФОТО: © Tony Gentile / Reuters/REUTERS/Scanpix

Крупнейший бюджетный перевозчик Европы осенью начнет полеты из Киева и Львова в страны Европы.

Об этом в среду на пресс‑конференции в Киеве заявил коммерческий директор ирландской авиакомпании Дэвид О’Брайа.

Из Киева Ryanair будет летать в Лондон и Манчестер (Великобритания), Стокгольм (Швеция) и Эйндховен (Нидерланды), пишет Рамблер/Путешествия.

Как передает «Укринформ», рейсы в Эйндховен из Киева будут выполняться трижды в неделю, в Лондон — пять раз в неделю, в Манчестер — трижды в неделю и в Стокгольм — четыре раза в неделю.

Билеты на рейсы поступят в продажу с 16 марта. Ближайшие рейсы запланированы на октябрь‑ноябрь 2017 года.

Чуть позже в среду представитель авиакомпании объявит о том, какие рейсы будут вылетать из Львова.

Наверх