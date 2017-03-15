Ryanair объявил о начале полетов с Украины

Об этом в среду на пресс‑конференции в Киеве заявил коммерческий директор ирландской авиакомпании Дэвид О’Брайа.

Из Киева Ryanair будет летать в Лондон и Манчестер (Великобритания), Стокгольм (Швеция) и Эйндховен (Нидерланды), пишет Рамблер/Путешествия.

Как передает «Укринформ», рейсы в Эйндховен из Киева будут выполняться трижды в неделю, в Лондон — пять раз в неделю, в Манчестер — трижды в неделю и в Стокгольм — четыре раза в неделю.

Билеты на рейсы поступят в продажу с 16 марта. Ближайшие рейсы запланированы на октябрь‑ноябрь 2017 года.

Чуть позже в среду представитель авиакомпании объявит о том, какие рейсы будут вылетать из Львова.