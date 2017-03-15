Мэр Риги Ушаков заплатил штраф в размере 140 евро за использование иностранных языков

«Штраф за то, что Рижская дума общается с рижанами в Facebook на русском и английском оплачен. Из личных средств, естественно. Заявка в Конституционный суд готовится, адвокат оплачивается тоже из личных средств», - сообщил Ушаков.

Также мэр Риги рассказал, что до решения Конституционного суда нынешние страницы Рижской думы в Facebook на русском и английском языках будет поддерживать сам на собственные средства, а не на средства самоуправления, пишет Rus.Tvnet.

«На этих страницах мы будем продолжать в полном объеме размещать всю необходимую информацию, а также отвечать на вопросы рижан на тех языках, на которых рижанам удобно. Таким образом коммуникация с рижанами не на латышском языке полностью выводится из юрисдикции Закона о госязыке, так как это общение осуществляться будет не самоуправлением, а просто группой лиц, которые хотят помочь самоуправлению и горожанам», - объяснил градоначальник.

Как уже сообщал Rus.Tvnet, суд Видземского предместья Риги оставил без изменений решение директора ЦГЯ оштрафовать мэра Риги Нила Ушакова на 140 евро за коммуникацию самоуправления в соцсетях на иностранных - русском и английском - языках.

Из приговора суда следует, что самоуправление в общении с жителями даже в соцсетях должно использовать только государственный язык.

В свою очередь, руководитель Центра госязыка Марис Балтиньш считает, что председатель Рижской думы Нил Ушаков в вопросе госязыка занял позицию, которая неприемлема для лица такого ранга.

«Надо разделять две вещи. Как частное лицо я могу переписываться со своими друзьями на том языке, на котором хочу. Но Ушаков - лицо Рижской думы, и мы недовольны его действиями именно как официального лица РД на официальном профиле муниципалитета - ведь там ведется коммуникация на иностранном языке »,- подчеркнул Балтиньш.

По мнению главы ЦГЯ, градоначальнику и 40-летнему мужчине не подобает так себя вести и он лишь пиарится подобным образом.