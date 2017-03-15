Галерея: двенадцать ресторанов Эстонии заговорят по-французски

«Вот уже третий год подряд, гурмэ-фестиваль Вкус Франции / Goût de France / Good France соберет в весенний день, 21 марта, более 2000 шеф-поваров на 5 континентах, чтобы воздать должное французской гастрономии», - сказала на приеме в своей резиденции на Вышгороде посол Франции в Эстонии мадам Клодиа Дельма-Шере.

Посол Франции в Эстонии мадам Клодиа Дельма-Шере. Фото: Эрленд Штауб

В каждом из 2000 ресторанов-участников будет предложен ужин в лучших традициях французской кухни и с соблюдением ее ценностей: гостеприимство, удовольствие, забота о здоровье и здоровом питании и экологии планеты.

Идея родилась в 1912 году. Именно тогда Огюст Эскофье придумал первые эпикурейские обеды: столы накрывались в один и тот же день в разных городах мира и для наибольшего числа гостей.

Цель Фестиваля Goût de France / Good France разделить такие ценности французской кухни, как современность, ответственность, забота о клиенте, гостеприимство и наслаждение от еды. Французская кухня – это кухня, в которой используются свежие сезонные и местные продукты, минимальное количество жира, сахара и соли, кухня на любой кошелек, от уличного бистро до первоклассных ресторанов.

В меню должны входить: закуски, одно или два основных блюда, сыры, десерт, французские вина и шампанское. Комиссия из лучших шеф-поваров Франции во главе с Аленом Дюкасом проводит анализ меню и подтверждает участие ресторанов, подавших заявку и отвечающим всем условиям фестиваля.

Партнерами фестиваля Вкус Франции являются посольства Франции по всему миру, национальное агентство туризма Atout France, а так же медиа-каналы France Media Monde, TV5 Monde и компания JC Decaux.

В этом году в мероприятии участвуют 12 эстонских ресторанов. Чтобы почувствовать вкус Франции,

посетите один из них, и вы сможете насладиться составленным в лучших французских традициях меню и блюдами, навеянными французскими кулинарными традициями, приготовленными из свежих эстонских продуктов.

Какие рестораны участвуют в фестивале? В Хаапсалу это Bergleldt. В Пярну – Eagle и Rannahotelli restoran. В Тарту - Chez André. В Таллинне их целых семь: Dominic, Hermitage, Horisont, Lusikas, MEKK, Ribe, Stenhus. Впервые участвует в фестивале и учебный ресторан Таллиннской школы обслуживания Teko.

Шеф-повара и представители ресторанов, принимающие участие в фестивале. Фото: Эрленд Штауб

Познакомьтесь с меню и забронируйте заранее столик. Гурмэ-фестиваль начнется 21 марта. Многие из ресторанов предлагают французское меню до конца недели.

Меню ресторанов можно прочитать ЗДЕСЬ.