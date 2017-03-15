Видео: Жириновскому пригрозили комиссией по этике за обещание расстрелять коллег

Поводом для скандала стали заявления Владимира Жириновского по поводу выборов в Московской области. На прошлой неделе он с трибуны Госдумы заявил, что в Рузском районе Подмосковья "подкупают кандидатов и силой заставляют выйти из списка ЛДПР", а также "снимают непослушных кандидатов", сообщает портал Newsru.com.

Тогда Жириновский предположил, что в районе имеет место "самодеятельность местных чиновников, которые таким образом выслуживаются перед вышестоящим начальством или местными олигархами". "Кремль и губернатор им задания так действовать не давали. Это все местная самодеятельность. Но все равно это все позор для нашей страны", - уточнил он.

Во время сегодняшнего заседания Жириновский выдвинул предположения по поводу причастности коллег к незаконным действиям в Рузе. "Буду говорить про Московскую (область). А вы, мафия, защищаете ее, преступления у вас в Московской области, самая преступная, криминальная область. Как был бывший губернатор Громов, так и сегодня. Видите, что они делают? "Единая Россия" - они подкупленные депутаты, подкупленные сто раз... Лишить ее мандата... Она не понимает, что депутаты защищают народ, а не губернатора. Подкуплены все московским правительством при Лужкове и сейчас", - приводит речь парламентария во время "часа заявлений" Regnum.

"Семь человек подкупили, запугали, заставили уйти из списка и сняли с выборов. Кто командует? Молочный бандит! Отсидел в тюрьме - вернулся, снова он молочная мафия. Бандиты и воры в Московской области и депутаты от нее некоторые тоже коррумпированы и вас подкупили... В марте следующего года въеду в Кремль - буду вас расстреливать и вешать, негодяи", - пообещал Жириновский.

Как отмечает агентство, вице-спикер Неверов обратил внимание комиссии по этике на высказывание депутата. "Господа некоторые юристы, уважайте нашу конституцию и презумпцию невиновности. Только суд может определить, кто преступник, а то мы уже здесь с трибуны Государственной думы о расстрелах заговорили сидящих в зале. Мне кажется, комиссии по этике нужно внимательно отнестись к выступлению Владимира Вольфовича", - заявил он.