Чемпионка московской Олимпиады-80 скончалась в 52 года

Олимпийская чемпионка Игр-1980 в Москве по спортивной гимнастике Елена Наймушина скончалась 14 марта на 53-м году жизни, сообщает Федерация спортивной гимнастики России. Причина смерти спортсменки пока не установлена, она будет известна после вскрытия, которое назначено на среду.
"Сегодня должны произвести вскрытие, после чего станет понятна причина смерти человека, - сообщил ТАСС Валентин Шевчук, который долгие годы являлся личным тренером гимнастки. - Но для меня ее уход из жизни стал очень неожиданным".
"Мы только неделю назад общались с ней по телефону, - добавил он. - Я тогда лежал в больнице, а она собиралась ко мне прийти, но из-за карантина наша встреча не состоялась. Мы договорились встретиться сегодня, 15 марта, сразу после моей выписки, но вчера ее не стало".
Воспитанница красноярской школы спортивной гимнастики Елена Наймушина выиграла золото Олимпиады-1980 в командных соревнованиях, также в ее активе серебро чемпионата мира 1979 года в Форт-Уэрте (США), пишет newsru.com.
После ухода из спорта Елена вышла замуж, родила трех детей и решила сосредоточиться на семье. А потом, когда дети выросли, ей было уже нелегко найти себя на тренерской стезе, рассказал Шевчук.