Чемпионка московской Олимпиады-80 скончалась в 52 года

"Сегодня должны произвести вскрытие, после чего станет понятна причина смерти человека, - сообщил ТАСС Валентин Шевчук, который долгие годы являлся личным тренером гимнастки. - Но для меня ее уход из жизни стал очень неожиданным".

"Мы только неделю назад общались с ней по телефону, - добавил он. - Я тогда лежал в больнице, а она собиралась ко мне прийти, но из-за карантина наша встреча не состоялась. Мы договорились встретиться сегодня, 15 марта, сразу после моей выписки, но вчера ее не стало".

Воспитанница красноярской школы спортивной гимнастики Елена Наймушина выиграла золото Олимпиады-1980 в командных соревнованиях, также в ее активе серебро чемпионата мира 1979 года в Форт-Уэрте (США), пишет newsru.com.

После ухода из спорта Елена вышла замуж, родила трех детей и решила сосредоточиться на семье. А потом, когда дети выросли, ей было уже нелегко найти себя на тренерской стезе, рассказал Шевчук.