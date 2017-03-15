Картина дня: мусорная империя вице-мэра Таллинна, производство водки «Осиновский» и возможное банкротство «Сыпрус»

Соцдемы: вице-мэр Таллинна Арво Сарапуу построил личную мусорную империю

По оценке находящихся в оппозиции в горсобрании Таллинна социал-демократов, система вывоза мусора, которую запустил Арво Сарапуу, позволяет создаваемой в Таллинне мусорной монополии устанавливать цены, которые вообще не поддаются никакой рыночной логике. Читать далее...

Гражданин Белоруссии попался на краже, из Эстонии выслали всю семью

Полицейский патруль 14 марта за кражу задержал 25-летнего гражданина Белоруссии. Проверка установила, что в Эстонии он находится незаконно, как и его 23-летняя жена. Читать далее...

Фото: водка «Осиновский» поступила в производство

Сегодня на производственные линии винодельческого завода Koch OÜ вышли первые бутылки водки «Осиновский». Читать далее...

Собственник здания добивается банкротства кинотеатра «Сыпрус»

На проходящем в среду заседании Харьюского уездного суда владеющая зданием, в котором размещен таллиннский кинотеатр «Сыпрус», фирма Amplius Invest OÜ добивается банкротства кинотеатра. Читать далее...

Фото и видео: водитель заснул за рулем и снес забор жилого дома

Сегодня утром в Таллинне, в Нымме водитель заснул за рулем и протаранил забор жилого дома. Никто в ДТП не пострадал. Читать далее...

Галерея: Генерал Скапарротти похвалил Эстонию за сдерживание агрессии России

Генерал Кёртис Скапарротти, командующий Европейским командованием вооруженных сил США и Верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе побывал в Эстонии. Читать далее...

Сверхскоростной интернет в Эстонии

Telia начинает предлагать клиентам интернет со скоростью один гигабит в секунду. Читать далее...

Свидетель: меня поразило, что виновного в ДТП водителя автобуса нельзя наказать

В пятницу, 10 марта, в 8 часов утра в Имавере на шоссе Таллинн-Тарту автобус с 14 детьми вылетел с дороги. Портал Järva Teataja связался с водителем, который стал свидетелем аварии и которого поразило отношение полицейского к устроившему ДТП водителю автобуса. Читать далее...

В Польше повторили бесчеловечный эксперимент

Польские психологи провели аналог эксперимента Милгрэма, предполагающий испытание людьми физической боли как части их должностных обязанностей. Читать далее...

В Латвии и Литве вспышка болезни легионеров, есть погибшие

В латвийском городе Айзкраукле так называемой болезнью легионеров заразился новорожденный ребенок, а в соседнем Вильнюсе ко вчерашнему дню от этого заболевания умерли уже три человека. В связи с этим на прошлой неделе в столице Литвы была объявлена чрезвычайная ситуация. Читать далее...