Киев приказал перекрыть все пути, ведущие в Донбасс

Все автомобильные и железнодорожные пути в Донбасс будут перекрыты сегодня, cообщил по итогам экстренного заседания Совета секретарь СНБО Александр Турчинов, передает украинское агентство УНИАН .

По его словам, запрет будет действовать "до реализации пунктов 1 и 2 (прекращение огня и отвод вооружений) Комплекса мер по выполнению минских договоренностей от 12 февраля 2015 года, а также до возвращения под украинскую юрисдикцию захваченных предприятий".

При этом Турчинов пообещал, что правоохранительные органы не допустят никаких провокаций в контролируемой Киевом части Донбасса.

"В зоне проведения антитеррористической операции не будет допущено никаких провокаций, никаких проявлений диверсионной или какой-либо активности, которая вредит безопасности страны", - сказал секретарь СНБО.

Ранее с предложением временно прекратить все транспортное сообщение с Донбассом выступил президент Украины Петр Порошенко. Он объяснил это тем, что положение дел на востоке Украины существенно ухудшилось, Россия признала паспорта самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР, а руководство этих образований "захватило украинские предприятия", следует из текста выступления украинского лидера на заседании СНБО, опубликованного на его официальном сайте.

По словам Порошенко, предварительная стоимость отобранных активов равняется 2 млрд долларов. При этом часть собственников свернула производство, но иные рассчитывают на реализацию товаров на Украине и в других странах.

В связи с этим президент предложил принять срочные меры.