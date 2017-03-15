Таави Аас прокомментировал ситуацию с вывозом мусора в Таллинне

В интервью BNS Аас сказал, что некоторые из утверждений в газете Eesti Ekspress на эту тему «изначально не соответствуют действительности». По словам Ааса, эти утверждения касаются деятельности Сарапуу в сфере транспортного бизнеса.

Некоторые из высказываний, по оценке Ааса, следовало бы перепроверить. «Договоры по тендерам мы пересмотрим еще раз, - сообщил Аас. - Я думаю, что на первый раз будет достаточно, если мы просмотрим их вместе с Арво Сарапуу».

«Если возникнут вопросы, будем принимать решение, - ответил Аас на вопрос о том, нужен ли аудит для проверки приведенных в заметке утверждений. - Когда Сарапуу вернется, мы займемся этим делом и обговорим все. И обязательно составим свое мнение по поводу того, что было сказано в статье».

Поскольку на данный момент Сарапуу находится за пределами Эстонии, Аас и Сарапуу обсудят вопрос о тендерах на вывоз мусора на следующей неделе.

Вице-мэр Таллинна Арво Сарапуу в распространенном в среду пресс-релизе уверяет, что он не имеет ни малейшей доли участия в фирме по вывозу мусора BWM, а все заявления иного содержания называет ложью.

По словам Сарапуу, у него «нет ни малейшей ни публичной, ни скрытой доли в фирме по вывозу отходов BWM – все прочие утверждения являются ложными и вводящими в заблуждение». Об этом сообщает пресс-служба мэрии Таллинна, отмечая, что в ответ на статью в очередном номере еженедельника "Ээсти экспресс" вице-мэр Таллинна Арво Сарапуу заявил, что все утверждения о каком-либо открытом или тайном его участии в фирме по обработке отходов BWM – либо ложь, либо заблуждение авторов.

«Я могу также заверить, что я не участвую в ежедневной работе предприятий группы АТКО и по этой причине все подробности технического характера мне неизвестны», - добавил Сарапуу.