В Эстонии набирают популярность мини-квартиры

Кроме небольших модульных домов в Эстонии стали строить и компактные квартиры- студии.

Например, в Таллинне недавно построен дом на улице Тёэстузе, в котором 24 квартиры площадью 15 - 20 квадратных метров. В них есть все необходимое для комфортной жизни: санузел, маленький кухонный уголок, кровать, шкаф и вешалка. Для стирки и сущки белья в дома оборудовано специальное помещение.

В марте должны сдать в эксплуатацию другой дом в Таллинне, на улице Тюри, где 31 маленькая квартира-студия. Самая маленькая из них вообще имеет площадь 10,8 м2, а самая большая - 24,8 м2. Оформленные в скандинавском стиле квартиры предназначены в основном для инвесторов, которые сами там жить не собираются, а намерены получать прибыль, сдавая их в наем.

С покупателем заключается операторский договор. Это означает, что квартиру обслуживает фирма, которая обставляет ее, ищет нанимателя и отвечает за то, чтобы платат за найм ещемесячно поступала на счет собственника квартиры.

Маленькая квартира-студия площадью 10,8 м2 на улице Тюри в Таллинне. Фото: KV.EE

По словам руководителя портала недвижимости kv.ee Тарво Теслона, спрос на маленькие квартиры большой и поэтому такие модные дома станут в Эстонии очень популярны: «Они идеально подходят начинающим самостоятельную жизнь молодым людям: в маленьком доме и квартплата маленькая».

Теслон уточнил, что такие дома строились и раньше, только называли их общежитиями. «Слово "общежитие" имеет негативный оттенок, но суть остается той же», - сказал он.

Дизайнер интерьера Ильна Пылдме говорит, что маленькие квартиры надо обставлять особенно продуманно: «Самая большая ошибка, которую совершают владельцы маленьких квартир - это покупка громоздкой мебели и не сочетающихся между собой предметов».

По словам специалиста, в таких квартирах нужно использовать всю площадь и каждый свободный угол. Такую возможность дают, в частности, встроенные шкафы.

Вообще мебель в таких квартирах должна, как считает Пылдме, быть многофункциональной и легко двигающейся. «А если потолки выше, чем 2,5 метра, спальное место можно устроить и под потолком».

Далее, говорит дизайнер, в маленьких жилищах большое значение имеет освещение. «Рабочее место должно быть сильно освещено, а вот спальная зона может находиться и вдали от источника света», - советует Пылдме.