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Президент Кальюлайд против прямого обращения людей в Госсуд

BNS
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Керсти Кальюлайд | ФОТО: SANDER ILVEST/PM/SCANPIX BALTICS

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд сообщила, что не поддерживает предложение министра юстиции Урмаса Рейнсалу предоставить людям возможность обращаться непосредственно в Государственный суд, если они сочтут закон или постановление противоречащим конституции.

"Действительно ли мы должны в период государственных реформ исправлять то, что не является неисправным и рассматривать возможность создания еще одного института? Я сомневаюсь, что таким образом идет поиск хорошего демократического баланса ...." - написала в среду Кальюлайд в социальных сетях.

Президент сослалась в своем посте на статью младшего советника канцлера права Стена Андреаса Эрлиха, в которой автор представил аргументы против идеи Рейнсалу. "Стен Андреас Эрлих прекрасно все сформулировал и верными соображениями подвел итог возникшей дискуссии",- написала Кальюлайд.

С критикой в отношении предложения министра юстиции выступила и канцлер права Юлле Мадизе, которая считает инициативу беспредметной, непонятной и представляющей собой опасность всему правовому порядку и демократии.

В начале месяца министр юстиции Рейнсалу направил на круг согласования проект по разработке предложения, предусматривающего возможность защищать гарантированные конституцией прав, обращаясь непосредственно в Государственный суд.

Во вторник поддержку идее Рейнсалу выразил член партии реформ, в своей время председательствовавший в Государственном суде, назначавшийся Эстонией представителем в Европейском суде по правам человека Райт Марусте.

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