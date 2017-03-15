В пятницу в финских аэропортах состоится очередная забастовка
15. март 2017 15:26
Протестная акция профсоюза работников гражданской авиации IAU пройдет в пятницу, 17 марта, с 16.00 до 20.00 во всех аэропортах Финляндии.
Профсоюз работников авиационной сферы отклонил предложение государственного посредника Минны Хелле в трудовом споре с ассоциацией работодателей сферы услуг Palta. Информации о возможной отмене рейсов пока нет. На сайте профсоюза IAU также сообщается, что они запланировали забастовки на 22 и 23 марта, отмечает fontanka.fi.
Напомним, что акция протеста работников авиационной сферы Финляндии прошла в прошлую пятницу, 10 марта. Работа аэропортов республики была затруднена из-за забастовки, а авиакомпания Finavia в тот день вынуждена была отменить около 100 рейсов.