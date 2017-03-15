Бьет детей, рвет волосы и унижает: родители больше не могут молчать о жестокости учителя

«Добрый день! Больше не можем молчать о том, что в Средней школе Узварас работает учительница, которая физически воздействует на детей, высмеивает их перед одноклассниками. Директор ничего не делает, чтобы как-то улучшить ситуацию, наоборот, она защищает учительницу, и считает, что к ней нужно относиться более уважительно, так как у нее проблемы с нервами. Пожалуйста, помогите, чтобы детям больше не пришлось терпеть унижения», - цитирует Rus.TVnet письмо родителей одного из учеников.

По их словам, учительница бьет учеников, таскает их за волосы, унижает, особенно тяжело приходится детям из неблагополучных семей.

«Я уже точно не помню за что, кажется, я что-то неправильно нарисовал, она начала сильно и больно тянуть за ухо», - рассказывает один из учеников.

«На данный момент Служба качества образования начала проверку, поэтому необходимо дождаться результатов и тогда можно будет более детально комментировать этот случай», - говорит директор средней школы Узварас Элита Борковска.

«Был получен комментарий от директора учебного заведения, которая отрицает наличие каких-либо проблем. Также были получены жалобы от родителей, что, возможно, данный педагог в различных ситуациях действует не так, как необходимо. Учитывая, что, возможно, нарушаются права детей со стороны педагога, информация была передана на рассмотрение в Государственную инспекцию по охране прав детей», - поясняет директор Службы качества образования Юрис Зивартс.