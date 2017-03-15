Сторонник Netix Вилдерс мусульманам: если не нравится, не приезжайте в Нидерланды
15. март 2017 15:35
Глава нидерландской оппозиционной «Партии свободы» Герт Вилдерс заявил, что если кого-то оскорбляет его предложение запретить Коран в стране, то они и у них есть право не приезжать в страну.
Таким образом он ответил на вопрос репортера телеканала BBC Роса Эткинса о мусульманах, которые недовольны его политикой. Комментарий политика репортер опубликовал на своей странице в твиттере, сообщает портал Газета.ru.
«Если вам не нравится эта идея, не приезжайте в Голландию», — ответил Вилдерс.
15 марта в Нидерландах начались парламентские выборы.