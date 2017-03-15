Сторонник Netix Вилдерс мусульманам: если не нравится, не приезжайте в Нидерланды

Таким образом он ответил на вопрос репортера телеканала BBC Роса Эткинса о мусульманах, которые недовольны его политикой. Комментарий политика репортер опубликовал на своей странице в твиттере, сообщает портал Газета.ru.

«Если вам не нравится эта идея, не приезжайте в Голландию», — ответил Вилдерс.

15 марта в Нидерландах начались парламентские выборы.