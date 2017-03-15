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Сторонник Netix Вилдерс мусульманам: если не нравится, не приезжайте в Нидерланды

Rus.Postimees.ee
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Герт Вилдерс. | ФОТО: DYLAN MARTINEZ/REUTERS

Глава нидерландской оппозиционной «Партии свободы» Герт Вилдерс заявил, что если кого-то оскорбляет его предложение запретить Коран в стране, то они и у них есть право не приезжать в страну.

Таким образом он ответил на вопрос репортера телеканала BBC Роса Эткинса о мусульманах, которые недовольны его политикой. Комментарий политика репортер опубликовал на своей странице в твиттере, сообщает портал Газета.ru.

«Если вам не нравится эта идея, не приезжайте в Голландию», — ответил Вилдерс.

15 марта в Нидерландах начались парламентские выборы.

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