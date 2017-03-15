Потерянное поколение: все больше детей и подростков в Эстонии думают о суициде

Шокирующие новости: все больше детей в Эстонии принимают антидепрессанты и успокоительные. Все больше детей и их родителей обращаются к специалистам. Все чаще дети причиняют сами себе повреждения.

Специалисты с разных служб отмечают резко возросшее количество детей, которым срочно нужна психологическая помощь. Дети звонят и жалуются… совершенно незнакомым людям. Почему? Потому что в школе проблемы, да и дома от них отмахиваются!

Но почему они стали вдруг никому не нужны?

Не проспите проблему

«На номер помощи детям 16111 часто в последнее время звонят подростки и выражают очень грустные мысли, – говорит Мари-Лийз Мянд, руководитель по проектам семейной врачебной консультации (Arstlik Perenõuandla). – Мы не ставим диагнозы и не оцениваем состояние здоровья детей, но из участившихся звонков следует, что им грустно и очень одиноко. Им не с кем поделиться своими проблемами. Они чувствуют себя никому не нужными».

Каждый день к ним обращаются с подобными проблемами в среднем от трех до пяти детей. Бывает так, что дело еще не совсем запущено, и ребенку нужно просто выговориться и своими печалями с кем-то поделиться. Ему нужен хоть кто-то, кто бы выслушал. Просто спокойно его выслушал. Может быть, подсказал, в каком направлении еще можно двигаться. Но не учил, как жить. Не давал непрошенных советов. Просто выслушал.

Но бывают и сложные случаи, когда душевное состояние ребенка уже сильно пострадало из-за той ситуации, в которой он оказался.

«В таких случаях нужно привлекать специалистов. Но самая важная роль – у родителей, – говорит Мари-Лийз Мянд. – Нужно, чтобы они могли заметить, что с ребенком что-то не так, понимать его и поддерживать. Только специалисты в данном случае не помогут».

Дорогая, мы убиваем детей!

Исследований по поводу душевного здоровья детей и подростков в Эстонии проводилось несколько. Одно из них было в 2011 году, и его проводил Эстонско-Шведский институт душевного здоровья и суицидологии. В течение трех лет длилось это исследование, в нем принимали участие 1038 учеников 8–9 классов из 19 школ нашей страны – мальчики и девочки 14–15 лет.

Результаты шокирующие: у 75% девочек и 58% мальчиков есть проблемы, из-за которых они не могут по ночам спать. 87% девочек и 68% мальчиков чувствуют себя одинокими.

Но клиническая депрессия была диагностирована только у 28 учащихся из всех ответивших (то есть у 2,7%), из них 22 – девочки. Это совершенно не значит, что у остальных ее не было – возможно, родители списывали все на трудный возраст и не обращались к специалистам.

Девочки и чаще причиняли сами себе вред: резали кожу так, что оставались шрамы, сами себе устраивали ожоги при помощи горящей спички, сигареты или зажигалки, нередко это все заканчивалось тем, что нужна была медицинская помощь. В общей сложности такими вещами занималась треть от всех опрошенных, но девочки явно лидируют.

Очень многие ученики подвергаются насмешкам и издевательствам в школе. Тех, кто часто думал о том, что жизнь не стоит того, чтобы жить, – было 41. И еще 183 ученикам эта мысль время от времени приходила в голову.

Более половины из них хотели умереть. У некоторых был даже конкретный план, как это сделать…

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