ООН сообщила о почти десяти тысячах погибших в Донбассе

По данным ООН, в ходе конфликта на востоке Украины погибли не менее 9990 человек. Более 23 тысяч человек получили ранения в ходе военных действий между пророссийскими сепаратистами и украинскими военными, говорится в отчете Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине, представленном в Киеве в среду, 15 марта.

При этом число погибших среди гражданского населения превышает две тысячи человек, раненых - от семи до девяти тысяч, сообщила глава миссии Фиона Фрейзер. Остальные погибшие и раненые - на счету украинских вооруженных сил и сепаратистов. По словам Фрейзер, исследование проводилось с 16 ноября 2016 года по 15 февраля 2017года.