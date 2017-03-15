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ООН сообщила о почти десяти тысячах погибших в Донбассе

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Scanpix

В ходе военных действий на востоке Украины пострадали более 33 тысяч человек, сообщила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине, пишет DW.com.

По данным ООН, в ходе конфликта на востоке Украины погибли не менее 9990 человек. Более 23 тысяч человек получили ранения в ходе военных действий между пророссийскими сепаратистами и украинскими военными, говорится в отчете Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине, представленном в Киеве в среду, 15 марта.

При этом число погибших среди гражданского населения превышает две тысячи человек, раненых - от семи до девяти тысяч, сообщила глава миссии Фиона Фрейзер. Остальные погибшие и раненые - на счету украинских вооруженных сил и сепаратистов. По словам Фрейзер, исследование проводилось с 16 ноября 2016 года по 15 февраля 2017года.

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