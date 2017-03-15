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В Дамаске прогремела серия взрывов: десятки погибших

"Интерфакс"
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Дамаск. Иллюстративное фото. | ФОТО: Valeriy Melnikov/Sputnik

По меньшей мере 25 человек погибли в результате теракта во Дворце правосудия в столице Сирии Дамаске, сообщило в среду сирийское информационное агентство SANA со ссылкой на источник в руководстве полиции. Позже сирийское государственное телевидение сообщило о втором взрыве.

По данным источника, в результате теракта во Дворце правосудия многие гражданские лица получили ранения.

По данным корреспондента агентства SANA, находящегося рядом с местом ЧП, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник.

О подробностях второго взрыва пока не сообщается.

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