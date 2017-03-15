В Дамаске прогремела серия взрывов: десятки погибших

По меньшей мере 25 человек погибли в результате теракта во Дворце правосудия в столице Сирии Дамаске, сообщило в среду сирийское информационное агентство SANA со ссылкой на источник в руководстве полиции. Позже сирийское государственное телевидение сообщило о втором взрыве.