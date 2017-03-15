Полиция обнаружила в Прибалтике гигантскую партию опасного детского питания

Молочные смеси, найденные на складе одного из литовских предприятий, были предназначены для маленьких детей в возрасте от одного до двух лет. Стоимость партии составляет 240 000 евро, сообщает портал Tervis.

Всю партию удалось конфисковать еще до того, как она поступила в продажу. В полиции отмечают, что смеси могут быть опасными для детей.

По словам пресс-секретаря Ветеринарно-пищевого департамента Эстонии, жителям нашей страны волноваться не стоит, так как поддельная продукция до эстонских магазинов добраться не успела.