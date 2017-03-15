Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомПотребительЗдоровьеТехникаВаш домBидеоTMW
искать:
Более точный поиск

Полиция обнаружила в Прибалтике гигантскую партию опасного детского питания

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
ФОТО: Anna Omelchenko / Panther Media / Scanpix

Полиция Вильнюса обнаружила недавно 18 000 упаковок поддельного детского питания Aptamil. Всего было конфисковано 11 тонн детского питания, которое планировалось продавать в разных странах Евросоюза.

Молочные смеси, найденные на складе одного из литовских предприятий, были предназначены для маленьких детей в возрасте от одного до двух лет. Стоимость партии составляет 240 000 евро, сообщает портал Tervis.

Всю партию удалось конфисковать еще до того, как она поступила в продажу. В полиции отмечают, что смеси могут быть опасными для детей.

По словам пресс-секретаря Ветеринарно-пищевого департамента Эстонии, жителям нашей страны волноваться не стоит, так как поддельная продукция до эстонских магазинов добраться не успела.

Наверх