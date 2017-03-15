Видео: смартфон Nokia 6 подвергли суровым испытаниям. Смотрите, что из этого вышло

Ранее с помощью Nokia 6 пробовали колоть орехи, но едва ли кто-то в реальной жизни будет этим заниматься. Известный видеоблогер Зак Нильсон, создатель YouTube-канала JerryRigEverything, провел с Nokia 6 свой фирменный тест на прочность и устойчивость к царапинам. Напомним, что смартфон выполнен в цельнометаллическом корпусе, а 5,5-дюймовый дисплей защищен закаленным стеклом Corning Gorilla Glass 3, пишет 4pda.ru.

По традиции, Зак начал с проверки Nokia 6 на устойчивость к царапинам. Для этого у него есть набор инструментов с разной степенью твердости. На экране царапины появились от инструмента под номером 6, что является стандартом всех современных флагманов. Сканер отпечатков пальцев у Nokia 6 надежно защищен и не подвержен появлению царапин. Металлическая крышка царапается, как и в любом другом смартфоне, а вот основная камера надежно укрыта закаленным стеклом.

Примечательно, что когда видеоблогер попытался согнуть Nokia 6, смартфон не поддался. Таким образом, это один из самых прочных смартфонов, который был протестирован Заком Нильсоном.