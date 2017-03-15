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Госпрокуратура проверит детали бизнеса по вывозу мусора в Таллинне

Rus.Postimees.ee
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Прокуратура. | ФОТО: Meelis Meilbaum

Государственная прокуратура проверит обстоятельства, связанные с бизнесом по вывозу мусора в Таллинне.

В ответ на запрос ERR пресс-секретарь Госпрокуратуры Кристина Костина сообщила, что прокуратура проверит детали и будет действовать в соответствии с законом.

Еженедельник Eesti Ekspress сегодня написал о том, что вице-мэр Таллинна Арво Сарапуу (Центристская партия), который отвечает в мэрии за организацию вывоза мусора в столице, через своего зятя и других лиц связан с фирмами, которые в последние годы выигрывают конкурсы на оказание городу этих услуг.

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