Фестиваль в центре Стокгольма закончился резней и сексуальными домогательствами

Оба случая расследуются как попытки убийства. Пока не задержан ни один подозреваемый, сообщил представитель полиции газете Aftonbladet.

Драка произошла на иранском фестивале огня Чаршамбе сури, проходившем в парке Кунгстрэдгорден. Полицию вызвали на площадь Сергеля, поскольку один из раненых был найден именно там. Предполагается, что на него напали в парке.

Как сообщили в больнице, ранения мужчины - серьезные. С ножом напали еще на одного участника фестиваля. Также в полицию поступили сообщения о сексуальных домогательствах.

Чаршамбе сури — это праздник огня, который отмечается в ночь на последнюю среду уходящего года. По иранскому календарю, он завершится 20 марта.