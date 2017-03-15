Хотите четыре дня пожить на шикарной вилле? Участвуйте в аукционе

Такую возможность предлагает вилла Ööbikuoru в Вырумаа: первый раз с 19 по 23 марта и второй раз - с 23 по 27 марта. В эти дни в распоряжении выигравшего аукцион будут девять комнат и банкетный зал, за дополнительную плату можно заказать повара, который вкусно накормит всю честную компанию. Если вы не хотите вызывать повара, то вам придется питаться вне дома или же заказывать доставку еды, так как использование кухни в цену не входит.

Вилла Ööbikuoru по-настоящему хороша, поэтому если у вас была мечта почувствовать себя хозяином большого дома, у вас есть такая возможность.

ПО договоренности можно использовать соляную камеру, получить массаж и попариться в бане. Обычная цена пакета - 2628 евро. На сайте osta.ee в режиме «купи сейчас» цена - 2000 евро. Если же участвовать в аукционе, можно значительно сэкономить: в момент написания этой статьи цена первого предложения была 203 евро, а цена второго - всего 112 евро.

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