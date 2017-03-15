Фото: автомобиль протаранил стеклянную стену магазина

Авария произошла на улице Рингтеэ на парковке магазина. По предварительным данным, по неустановленной пока причине столкнулись автомобиль Mercedes Benz и Toyota, сообщила порталу Rus.Postimees.ee пресс-секретарь Лыунаской префектуры полиции Керли Вирк.

В результате столкновения автомобиль Toyota отбросило на стеклянную стену магазина. В результате аварии люди не пострадали.

Полиция выясняет обстоятельства случившегося. За рулем обоих автомобилей были трезвые женщины, которые дали противоречивые показания относительно того, что произошло.

Поэтому, полиция просит всех свидетелей этой аварии, позвонить по номеру телефона 730 8814 или написать на адрес электронной почты louna.ate@list.politsei.ee.