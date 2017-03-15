Интернет кипит: с новыми джинсами популярного бренда явно что-то не так

На домашней странице TopShop в описании джинсов говорится: "Свободное время еще никогда не было таким стильным. Джинсы из хлопка настоящего джинсово-синего цвета, у них высокая талия, сужающаяся к голени часть, много карманов и модные прозрачные вставки на коленях. 100-процентный хлопок. Машинная стирка".

Однако пользователи новинку не оценили: странный внешний вид джинсов вызвал волну насмешек в социальных сетях.

"Это самые уродливые джинсы, которые я когда-либо видел", - написал один из комментаторов. Многие принялись иронизировать: "Купите мне, пожалуйста, такие же", "Я больше никогда не вернусь к прежним джинсам".