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Интернет кипит: с новыми джинсами популярного бренда явно что-то не так

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: TopShop

Недавно марка одежды TopShop представила новые джинсы под названием Clear Knee Mom Jeans, то есть джинсы фасона "Mom Jeans" с прозрачными вставками на коленях. Новинка вызвала бурные обсуждения в социальных сетях, правда, как выяснилось, пользователи от нее совсем не в восторге.

На домашней странице TopShop в описании джинсов говорится: "Свободное время еще никогда не было таким стильным. Джинсы из хлопка настоящего джинсово-синего цвета, у них высокая талия, сужающаяся к голени часть, много карманов и модные прозрачные вставки на коленях. 100-процентный хлопок. Машинная стирка".

Однако пользователи новинку не оценили: странный внешний вид джинсов вызвал волну насмешек в социальных сетях.

"Это самые уродливые джинсы, которые я когда-либо видел", - написал один из комментаторов. Многие принялись иронизировать: "Купите мне, пожалуйста, такие же", "Я больше никогда не вернусь к прежним джинсам".

TopShopi uued teksapüksid. / TopShop

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