На улицах Таллинна началась весенняя уборка

Круглосуточно работают 11 машин-пылесосов. Пока не задействован весь имеющийся машинный парк, поскольку часть машин и механизмов пока не перенастраивается с учетом возможной необходимости борьбы со снегом и льдом. Начата также очистка тротуаров и островков безопасности, сообщает Раепресс.

С учетом возможных заморозков пока не удаляется с них гранитная крошка. Весеннюю уборку улиц и прилегающих территорий планируется завершить к 1 мая.