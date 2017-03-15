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На улицах Таллинна началась весенняя уборка

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Elmo Riig / Sakala

Начались уборка основных магистралей Таллинна от накопившегося за зиму мусора, а также приведение в порядок придорожных территорий и сточных трасс. К механизированной уборке приступили фирмы-партнеры города в Кристийне, Кесклинна и Пыхья-Таллинне.

Круглосуточно работают 11 машин-пылесосов. Пока не задействован весь имеющийся машинный парк, поскольку часть машин и механизмов пока не перенастраивается с учетом возможной необходимости борьбы со снегом и льдом. Начата также очистка тротуаров и островков безопасности, сообщает Раепресс.

С учетом возможных заморозков пока не удаляется с них гранитная крошка. Весеннюю уборку улиц и прилегающих территорий планируется завершить к 1 мая.

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